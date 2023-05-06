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На Крымском мосту возобновили движение
Транспорт
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Крымские власти сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту после его временной приостановки. "Движение по Крымскому мосту возобновлено", — сообщил минтранс Крыма... ПРАЙМ, 06.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЯЛТА, 6 мая — ПРАЙМ. Крымские власти сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту после его временной приостановки.
"Движение по Крымскому мосту возобновлено", — сообщил минтранс Крыма. Пресс-служба Упрдор "Тамань" подтвердила данную информацию.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков, ссылаясь на министра транспорта региона Николая Лукашенко, заявил, что движение по Крымскому мосту было временно приостановлено в субботу утром по техническим причинам.