ЯЛТА, 6 мая — ПРАЙМ. Крымские власти сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту после его временной приостановки. В Крыму отметили популярность новых модульных отелей

"Движение по Крымскому мосту возобновлено", — сообщил минтранс Крыма. Пресс-служба Упрдор "Тамань" подтвердила данную информацию.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков, ссылаясь на министра транспорта региона Николая Лукашенко, заявил, что движение по Крымскому мосту было временно приостановлено в субботу утром по техническим причинам.