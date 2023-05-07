ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — ПРАЙМ. Двустороннее речное грузовое сообщение между Еврейской автономной областью и Китаем возобновится 10 мая в двух пунктах пропуска, пассажирские перевозки пока не согласованы с китайской стороной, рассказал РИА Новости замначальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев. Губернатор Приморья предрек рост товарооборота с Китаем в 2023 году

Ранее в генконсульстве РФ в Харбине сообщили о прошедшей встрече с представителями канцелярии иностранных дел приграничного речного портового города Тунцзян. Глава канцелярии Чжан Шусинь на встрече рассказал о подготовке порта к грузовым перевозкам в навигационный период 2023 года. Обе стороны выразили заинтересованность в возобновлении речных пассажирских перевозок. В четверг в Минтрансе РФ заявили о запланированном возобновлении грузового сообщения в нескольких точках на российско-китайской границе. По информации ведомства, с 10 мая оно начнется в смешанных пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское.

"Все пункты пропуска смешанные, речные. Два у нас: Амурзет и Нижнеленинское, возобновление работы у них 10 мая. Пока только в грузовом отношении. То есть будут паромы и баржи ходить, все работать начинает", – сообщил замначальника департамента.

Он уточнил, что из ЕАО будет поставляться в первую очередь соя, ввозить из КНР планируется оборудование и сельскохозяйственную технику. Перевозить пассажиров еще не планируется. "Китайская сторона пока не согласовала запуск пассажирского движения через эти пункты пропуска. Ждем только согласования китайской стороны", – объяснил Васильев.

Речное сообщение ЕАО – КНР пострадало от пандемии COVID-19. Хотя в 2020 году рейсы паромов в порт Тунцзяна выполнялись до конца сезона навигации, в 2021 их не было вообще, рассказали в пресс-службе правительства автономии. Летом 2022 года, по информации из телеграм-канала правительства ЕАО, грузоперевозки через Амур возобновил некий российский инвестор.