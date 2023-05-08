МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Беспилотные грузовики могут быть использованы в зоне СВО для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных, в настоящее время такие машины проходят испытания в России, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия-соисполнителя данного проекта — НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров. Чернышенко сообщил о бесплатной доставке посылок участникам СВО

"В настоящее время нами ведутся работы по доработке и "обеспилочиванию" грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии. Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта, но тем не менее задачи решаемые", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в зоне спецоперации существует широкий спектр задач, которые могли бы успешно выполнять беспилотные грузовики, в том числе доставка боеприпасов, леса, медикаментов, продуктов питания, эвакуация раненых.

По словам Дудорова, в настоящее время опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание на одном из промышленных предприятий, где "машина эффективно показывает себя".

Директор "Андроидной техники" напомнил, что недавно в РФ был опубликован проект закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", регулирующий правила применения беспилотных автомобилей.