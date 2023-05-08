МИНСК, 8 мая — ПРАЙМ. 9 мая польские перевозчики планируют заблокировать пункт пропуска Кукурыки-Козловичи, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии со ссылкой на польский логистический портал, название которого не уточняется. Главный экономист ЕЦБ прогнозирует снижение инфляции в еврозоне

"По сообщению польского логистического портала, польские грузоперевозчики с 13:00 9 мая начнут блокировать движение фур на польско-белорусской границе.

Требование участников данной акции – создание льготных условий для польских местных перевозчиков на фоне убытков после введения антироссийских санкций и преференций для украинских компаний", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Также уточняется, что грузоперевозчики получили разрешение на проведение протеста у польского пункта пропуска Кукурыки до 9 июня.

По инициативе польской стороны 10 февраля приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"), после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта — один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменит режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы.

После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки" ("Козловичи"), в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Из-за вынужденного перераспределения транспортных потоков очереди из фур стали собираться не только на границе с Польшей, но и Литвой, Латвией.

Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди из автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей.