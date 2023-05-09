МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Ryanair близка к размещению нового крупного заказа на самолеты Boeing, сообщили в понедельник информированные источники. Japan Airlines впервые в своей истории купит самолеты Boeing 737 MAX

О многомиллиардном заказе на трехзначное число самолетов 737 MAX может быть объявлено уже во вторник, сообщили источники на условиях анонимности.

Около 18 месяцев назад крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы приостановил переговоры о закупке как минимум 100 самолетов Boeing 737 MAX с опционом на дозакупку того же количества из-за спора о ценах.

В марте гендиректор Майкл О'Лири сообщил, что переговоры возобновились, однако настаивал на необходимости значительных скидок.

Он также добавил, что Ryanair думает о покупке 200-местных 737 MAX 8200 и 230-местных 737 MAX 10.