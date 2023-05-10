МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Власти Камчатки завершили регистрацию грузопассажирского судна "Анатолий Чернеев", которое будет курсировать между полуостровом, Командорскими островами и Курилами, сообщает региональное правительство. В порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР

Грузопассажирское судно проекта NE020.2 "Анатолий Чернеев" было спущено на воду на "Окской судоверфи" в Нижегородской области в 2021 году. В октябре 2022 года оно пришло в морской порт Петропавловска-Камчатского. Ожидается, что судно будет курсировать между Командорскими островами, Северо-Курильском и Петропавловском-Камчатским.

"В настоящее время министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края завершены мероприятия по регистрации права собственности Камчатского края на судно, и сегодня оно будет закреплено в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию "Камчаттрансфлот" для обеспечения грузопассажирских перевозок", — приводятся слова заместителя министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Светланы Лебедевой.

Судно может перевозить до 36 пассажиров и 22 членов экипажа. На его борту предусмотрены 15 двухместных кают, комната матери и ребенка, три двухместные каюты класса "полулюкс" и один "люкс". Во всех жилых пассажирских помещениях обустроены санузлы с душем. Судно может в том числе идти в ледовых условиях самостоятельно или за ледоколом.

В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить строительство 260 гражданских водных судов по льготному лизингу к 2027 году.