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Глава "Автодора" отчитался о ремонте дорог в новых регионах
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"Автодор" за шесть месяцев завершил капитальный ремонт 594 километра автодорог и 16 мостов в новых российских регионах, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко... ПРАЙМ, 10.05.2023
транспорт, бизнес, новости, новые субъекты рф, автодор, ремонт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. "Автодор" за шесть месяцев завершил капитальный ремонт 594 километра автодорог и 16 мостов в новых российских регионах, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
Предприниматель в среду встретился с прремьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Мы за полгода на новых территория РФ ввели 594 километра трасс, восстановили 16 мостов, обеспечили 4 субъекта новой техникой в объеме практически 5 тысяч единиц", — сказал он.
Петушенко добавил, что дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) и обход Аксая в Ростовской области откроют для движения автомобилей 10 июня.