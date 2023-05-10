МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. "Автодор" за шесть месяцев завершил капитальный ремонт 594 километра автодорог и 16 мостов в новых российских регионах, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко. Названы самые популярные мошеннические схемы на дорогах

Предприниматель в среду встретился с прремьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы за полгода на новых территория РФ ввели 594 километра трасс, восстановили 16 мостов, обеспечили 4 субъекта новой техникой в объеме практически 5 тысяч единиц", — сказал он.

Петушенко добавил, что дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) и обход Аксая в Ростовской области откроют для движения автомобилей 10 июня.