МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Заказы европейской авиастроительной корпорации Airbus в апреле упали в четыре раза по сравнению с мартом и составили пять самолетов, при этом поставки готовой продукции клиентам за прошлый месяц увеличились до 54 самолета с 32 месяцем ранее, следует из сообщения компании. Источник сообщил о планах Ryanair на самолеты Boeing

Заказы компании с начала года составили 161 самолет (с учетом отмен — 144), поставлен был 181, также следует из данных компании.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников составляет около 130 тысяч человек.