МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Появившиеся в СМИ расчеты о кратном сокращении парка отечественных самолетов SSJ100 к 2030 году были сделаны еще в прошлом году и под самые негативные сценарии, сейчас уже очевидно, что такого не будет, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Ростех" продаст МС-21 российским авиакомпаниям по цене ниже рыночной

"Коммерсант" в среду со ссылкой на подсчеты корпорации "Иркут" и ОДК написал, что к концу 2030 года в эксплуатации останется всего 28 "Суперджетов" из более чем 150, если не удастся освоить ремонт горячей части установленных на самолете иностранных двигателей.

"Это старые расчеты, они делались в 2022 году, чтобы предусмотреть в том числе самые негативные сценарии. Сегодня май 2023 года и уже очевидно, что такого не будет. ОАК, "Иркут" с коллегами из других компаний делают все, чтобы страна была обеспечена самолетами, а текущий парк обслуживался и продолжал летать. Ведется сложная системная работа по импортозамещению, создаются собственные комплектующие и агрегаты", — говорится в сообщении "Ростеха".

В пресс-службе отметили, что возможность ремоторозации на ПД-8 обсуждается, но нужно оценить, насколько это экономически целесообразно.

"Тем более, что двигатели SaM-146 тоже никто не списывает со счетов — они еще долго смогут летать. Весь необходимый сервис этих моторов мы будем осуществлять самостоятельно. Справимся сами, без Запада", — отмечает госкорпорация.