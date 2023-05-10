Российским авиакомпаниям разрешили летать в Грузию
Президент Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Отечественным авиакомпаниям разрешили совершать полеты в Грузию, следует из указа президента России Владимира Путина.
Согласно тексту, указ от 21 июня 2019 года, запрещавший отечественным компаниям полеты по маршрутам Россия-Грузия, утрачивает силу.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Запрет был введен на фоне обострения российско-грузинских отношений, после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия, а также протестов в столице Грузии.