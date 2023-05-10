МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Отечественные авиакомпании готовятся возобновить полеты Грузию, намерены ввести семь еженедельных рейсов на своих самолетах, сообщзили РИА Новости в Министерстве транспорта России. В Минтрансе назвали сумму трат "Аэрофлота" на сохранение "плоских" тарифов

"В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов", — заявили в пресс-службе ведомства.

та добавили, что компании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов по маршруту Москва — Тбилиси — Москва на самолетах отечественного производства.

Ранее в среду президент Владимир Путин подписал два указа о снятии запрета для российских компаний на совершение полетов в Грузию и об отмене визивого режима со страной.