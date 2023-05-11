МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Пассажирское сообщение на теплоходе между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ в четверг возобновляется впервые после пандемии, пока судно будет выполнять по три рейса в день. Запад ищет пути сокращения экономических связей с Китаем, пишет WSJ

Пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ возобновились в минувшем феврале после трехлетнего перерыва. До начала ледохода на пограничной реке перевозки осуществляли суда на воздушной подушке. Затем сообщение прекратилось, пока река полностью не освободилась ото льда.

С 11 мая, как сообщило ранее минэкономразвития региона, возобновляются пассажирские перевозки речным транспортном.

По согласованию российской и китайской сторон на первом этапе ежедневно планируется осуществлять по три рейса. Рейсы из Благовещенска — 8.30, 10.00 и 13.30. Рейсы из Хэйхэ — 9.15, 11.15 и 17.30 по амурскому времени, уточнили в ведомстве.

Стоимость билетов в обе стороны составит 2300 рублей. В зависимости от количества пассажиров число рейсов может быть уменьшено. Поездки будет осуществлять ЗАО "Пассажирский порт "Амурассо".