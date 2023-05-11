МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Возможное введение США санкций против Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией является выкручиванием рук, заявил журналистам глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Грузия не введет антироссийские санкции, заявил спикер парламента

"Угрозы госдепа США ввести санкции в отношении Тбилиси в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией — продолжение попыток неприкрытого вмешательства в дела Грузии. Соединенные Штаты без всякого стеснения выкручивают руки суверенным государствам для усиления давления на Россию. При этом Вашингтон нисколько не волнуют реальные проблемы грузинского народа", — сказал он и отметил, что в этой же логике следует воспринимать заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшей "провокацией" решение российской стороны отменить визовый режим для грузинских граждан, а также проведение протестов оппозиции.

"Подобные высказывания и действия, явно продиктованные извне, не направлены на соблюдение национальных интересов… Руководство правящей партии Грузии занимает гораздо более взвешенную позицию, основанную, прежде всего, на экономических приоритетах своей страны", — пояснил парламентатрий, но выразил надежду на дальнейший "мудрый подход" официального Тбилиси.

"Переход к конструктивным и взаимовыгодным отношениям с Москвой будет способствовать установлению стабильности в регионе в целом", — заключил он.

В среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.