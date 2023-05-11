МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российские авиакомпании могут возобновить авиаперевозки в Грузию уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах. В ГД оценили заявления США о санкциях против Тбилиси из-за авиасообщения

"Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе", — сказал он.

В среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.