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2023
https://1prime.ru/transport/20230511/840570716.html
Источник назвал сроки начала полетов российских авиакомпаний в Грузию
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российские авиакомпании могут возобновить авиаперевозки в Грузию уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах. "Старт полетов из России в Грузию... ПРАЙМ, 11.05.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, грузия, авиакомпании, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российские авиакомпании могут возобновить авиаперевозки в Грузию уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.
"Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе", — сказал он.
В среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.