БРЮССЕЛЬ, 11 мая — ПРАЙМ. Евросоюз призвал Грузию как претендента на членство следовать санкциям в отношении запрета на полеты в и из России, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. Источник назвал сроки начала полетов российских авиакомпаний в Грузию

"Мы, конечно, приняли к сведению решение российских властей снять запрет на авиаполеты с Грузией. В этом контексте мы хотели бы напомнить, что в связи с незаконной агрессией России против Украины ЕС и ряд международных партнеров ввели санкции против российского авиационного сектора. И мы не разрешаем полеты из, в и через Россию. ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций", — сказал он.

Он также призвал Тбилиси "не допускать на свою территорию небезопасные российские самолеты".

В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.