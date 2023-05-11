ТБИЛИСИ, 11 мая — ПРАЙМ. Основатель грузинской национальной авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили не исключает начала прямых полетов из Грузии в Россию после тщательной подготовки. ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора

В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

"У нас не было в планах начала полетов из Тбилиси, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Для начала рейсов необходима подготовка… Я приветствую снятие визового режима, также приветствую то, что правительство Грузии позитивно встретило это решение",- заявил Гаиашвили бизнес-агентству bm.ge.

По его мнению, полеты из Тбилиси в Москву начнутся, если будет такая возможность.

"На данный момент мы планируем начало рейсов по другим направлениям — Милан, Берлин, Ларнака и другие. Пока трудно говорить о прибыли от рейсов (из Грузии в Россию — ред.), так как они не запланированы и не изучены. Это направление всегда было прибыльным, и, наверное, так будет и дальше. Очень много грузин проживают в России",- заявил основатель авиакомпании.