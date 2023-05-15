МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines перевела рейсы из московского аэропорта "Домодедово" во "Внуково", сообщает "Внуково". Авиакомпания "Россия" запустит прямые регулярные рейсы из Минвод в Анталью

"С 15 мая 2023 года авиакомпания Pegasus Airlines перевела полетную программу из аэропорта "Домодедово" в международный аэропорт "Внуково". Сегодня самолет авиакомпании, прибывший из Стамбула, во "Внуково" торжественно приветствовали водной аркой", — говорится в релизе.

Как уточняется, авиакомпания будет выполнять полеты по шести направлениям: Стамбул, Анкара, Анталья, Бодрум, Измир и Даламан c частотой восемь рейсов в день (с последующим увеличением до десяти авиарейсов в день).

Pegasus Airlines — один из крупнейших авиаперевозчиков Турции. Флот авиакомпании состоит из 16 воздушных судов семейства Boeing 737-800, 54 самолетов семейства Airbus 320-200 (из них 43 — типа А320 Neo) и 28 ВС типа Airbus A321. На сегодняшний день Pegasus Airlines осуществляет регулярные и чартерные рейсы в 47 стран мира.