Pegasus Airlines перевела рейсы из "Домодедово" во "Внуково"
Турецкая Pegasus Airlines перевела рейсы из московского "Домодедово" во "Внуково"
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines перевела рейсы из московского аэропорта "Домодедово" во "Внуково", сообщает "Внуково".
"С 15 мая 2023 года авиакомпания Pegasus Airlines перевела полетную программу из аэропорта "Домодедово" в международный аэропорт "Внуково". Сегодня самолет авиакомпании, прибывший из Стамбула, во "Внуково" торжественно приветствовали водной аркой", — говорится в релизе.
Как уточняется, авиакомпания будет выполнять полеты по шести направлениям: Стамбул, Анкара, Анталья, Бодрум, Измир и Даламан c частотой восемь рейсов в день (с последующим увеличением до десяти авиарейсов в день).
Pegasus Airlines — один из крупнейших авиаперевозчиков Турции. Флот авиакомпании состоит из 16 воздушных судов семейства Boeing 737-800, 54 самолетов семейства Airbus 320-200 (из них 43 — типа А320 Neo) и 28 ВС типа Airbus A321. На сегодняшний день Pegasus Airlines осуществляет регулярные и чартерные рейсы в 47 стран мира.