МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Авиабилеты из Москвы в Тбилиси появились в продаже на сайте авиакомпании "Азимут". Российская "Азимут" запустит рейсы в Грузию с 17 мая

Как сообщили ранее в понедельник в агентстве гражданской авиации Грузии, российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на авиаперелеты из Москвы в Тбилиси, рейсы будут выполняться семь раз в неделю с 17 мая.

На сайте авиакомпании "Азимут" билеты в Грузию появились в продаже в понедельник вечером. В разделах "Откуда" и "Куда" появилось направление "Тбилиси".