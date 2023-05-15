Авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в Тбилиси появились в продаже
На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в Тбилиси
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Авиабилеты из Москвы в Тбилиси появились в продаже на сайте авиакомпании "Азимут".
Как сообщили ранее в понедельник в агентстве гражданской авиации Грузии, российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на авиаперелеты из Москвы в Тбилиси, рейсы будут выполняться семь раз в неделю с 17 мая.
На сайте авиакомпании "Азимут" билеты в Грузию появились в продаже в понедельник вечером. В разделах "Откуда" и "Куда" появилось направление "Тбилиси".