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FlyОne Armenia начала выполнять рейсы из Еревана в Ларнаку
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Армянская авиакомпания FlyОne Armenia начала выполнять рейсы из Еревана в Ларнаку, сообщили во вторник в пресс-службе ереванского аэропорта "Звартноц". "Авиакомпания FlyОne начала... ПРАЙМ, 16.05.2023
транспорт, бизнес, новости, армения, кипр, рейсы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕРЕВАН, 16 мая — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания FlyОne Armenia начала выполнять рейсы из Еревана в Ларнаку, сообщили во вторник в пресс-службе ереванского аэропорта "Звартноц".
"Авиакомпания FlyОne начала выполнение полетов по направлению Ереван — Ларнака – Ереван", — отмечается на странице аэропорта в соцсетях.
По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.
FlyOne Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна.