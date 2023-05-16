ЕРЕВАН, 16 мая — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания FlyОne Armenia начала выполнять рейсы из Еревана в Ларнаку, сообщили во вторник в пресс-службе ереванского аэропорта "Звартноц". Турция ограничила полеты из Армении в третьи страны

"Авиакомпания FlyОne начала выполнение полетов по направлению Ереван — Ларнака – Ереван", — отмечается на странице аэропорта в соцсетях.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

FlyOne Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна.