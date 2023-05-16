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2023
https://1prime.ru/transport/20230516/840607473.html
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министерство торговли США решило продлить на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", говорится в опубликованном документе. Глава американского ведомства... ПРАЙМ, 16.05.2023
транспорт, бизнес, новости, сша, авиакомпания россия, экспортные привилегии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Министерство торговли США решило продлить на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", говорится в опубликованном документе.
Глава американского ведомства Мэтью Аксельрод подписал орден об отказе в экспортных привелегиях для авиакомпании "Россия" на 180 дней.
Ранее Минторг продлевал ограничения в ноябре прошлого года.