ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Министерство торговли США решило продлить на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", говорится в опубликованном документе. В США задержали россиянина за обход санкций, пишет СМИ

Глава американского ведомства Мэтью Аксельрод подписал орден об отказе в экспортных привелегиях для авиакомпании "Россия" на 180 дней.

Ранее Минторг продлевал ограничения в ноябре прошлого года.