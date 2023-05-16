МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Азимут" начнет полеты между Россией и Грузией с пятницы, заявили в пресс-службе Минтранса России. В "Авиасейлс" рассказали, сколько стоят билеты на прямые рейсы в Грузию

"Российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение авиационных властей Грузии на выполнение полетов по маршруту Москва — Тбилиси с частотой семь рейсов в неделю. Перевозчик планирует начать полеты 19 мая 2023 года. Они будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.