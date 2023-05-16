МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"

"Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения", — сказал он на брифинге.

Патель добавил, что США продолжат пристально отслеживать ситуацию и при необходимости примут "дополнительные меры".

"Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", — сказал он.