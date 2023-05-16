США прокомментировали восстановление авиасообщение между Россией и Грузией
Госдеп назвал восстановление авиасообщения России и Грузии "предметом нарастающей обеспокоенности"
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения", — сказал он на брифинге.
Патель добавил, что США продолжат пристально отслеживать ситуацию и при необходимости примут "дополнительные меры".
"Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", — сказал он.