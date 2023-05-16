МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла на своем сайте продажу билетов в Москву с 20 мая, стоимость перелета из Тбилиси начинается с 840 лари (около 330 долларов). ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

Ранее во вторник компания получила разрешение от грузинского Агентства гражданской авиации на прямые полеты в Москву с указанной даты.

По данным, опубликованным на сайте перевозчика, первый рейс будет выполнен 20 мая в 8.00 (7.00 мск), полет будет длиться 3 часа 15 минут. Boeing 737 грузинской авиакомпании приземлится в аэропорту Внуково в 10.15 мск. Цена билета на этот рейс начинается от 840 лари.

Билеты с перелетом из России в Грузию и обратно на рейсах Georgian Airways уже появились на сайте сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс", выяснил корреспондент РИА Новости.

Стоимость билетов начинается от 13,5 тысячи рублей без багажа. При бронировании отмечается, что время полета составит 3 часа. При этом обратный билет из Тбилиси в Москву на 21 мая стоит 28,5 тысячи рублей, но с багажом.

В тоже время билеты на рейсах компании "Азимут", которой в понедельник авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси, на 21 мая уже стоят порядка 23,4 тысячи рублей, тогда как накануне их стоимость стартовала от 14 тысячи рублей.

Президент РФ Владимир Путин в начале мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.