МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок через международный аэропорт "Байкал" в Улан-Удэ может достигнуть исторического максимума, сообщил в среду директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. Кудрин считает, что беспилотные грузоперевозки в России станут массовыми

По его данным, с 1 января по 15 мая 2023 года международный аэропорт "Байкал" обработал 6 391 тонну коммерческого груза и почты.

"Пик грузового сезона — это обычно октябрь-декабрь, но задел на исторический рекорд для нашего аэропорта хороший", — написал Гармаев в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в прошлом году аэропорт обработал 8 955 тонн, за год увеличив свои показатели более чем в 4 раза.