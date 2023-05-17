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Аэропорт Улан-Удэ готовится побить рекорд по объему грузоперевозок
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Объем грузоперевозок через международный аэропорт "Байкал" в Улан-Удэ может достигнуть исторического максимума, сообщил в среду директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. По его... ПРАЙМ, 17.05.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, улан-удэ, аэропорт, грузоперевозки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок через международный аэропорт "Байкал" в Улан-Удэ может достигнуть исторического максимума, сообщил в среду директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
По его данным, с 1 января по 15 мая 2023 года международный аэропорт "Байкал" обработал 6 391 тонну коммерческого груза и почты.
"Пик грузового сезона — это обычно октябрь-декабрь, но задел на исторический рекорд для нашего аэропорта хороший", — написал Гармаев в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в прошлом году аэропорт обработал 8 955 тонн, за год увеличив свои показатели более чем в 4 раза.