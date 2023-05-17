НТИ: дрон "Курьер", доставляющий до 10 килограммов грузов, успешно прошел испытания
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Беспилотник "Курьер", способный доставлять грузы до 10 килограммов без контакта с человеком, успешно прошел испытания в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.
"В Нижегородской области успешно прошел испытания для полетов по доставке грузов массой до 10 килограммов беспилотник "Курьер", который может выгружать посылки без контакта с человеком", — рассказали в пресс-службе.
Как уточняется, грузовой электрический беспилотный летательный аппарат "Курьер", созданный компанией "Клеверкоптер", обладает взлетной массой до 30 килограммов и способен перевозить до 10 килограммов грузов на расстояние до 15 километров. Квадрокоптер может летать со скоростью 50 километров в час в двух режимах: управление оператором или автоматический полет по заданию. Беспилотник способен осуществлять полет при температурах от —25 до +40 градусов, что позволяет использовать его в качестве доставщика даже в северных регионах страны.
"В период действия ограничений на полеты в Нижегородской области нам, по соглашению с Минпромторгом Нижегородской области и Департаментом Региональной безопасности Нижегородской области, было разрешено продолжать испытательные полеты", — сказал гендиректор "Клеверкоптер" Сергей Гусев.
"В результате в конце апреля аппарат успешно прошел заводские летные испытания и готов выполнять полеты по грузодоставке. Одна из особенностей аппарата – помещение груза в специальный контейнер-коробку, который по прилете в точку назначения дрон выгружает самостоятельно, что позволяет избежать контакта с человеком", — отметил он.
По его словам, беспилотник планируется использовать для перевозки почтовых и курьерских грузов в качестве доставщика-курьера "последней мили" для загородных доставок.
https://1prime.ru/transport/20230517/840612323.html