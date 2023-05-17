МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Беспилотник "Курьер", способный доставлять грузы до 10 килограммов без контакта с человеком, успешно прошел испытания в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. Ударный дрон украинских боевиков упал вблизи Запорожской АЭС

"В Нижегородской области успешно прошел испытания для полетов по доставке грузов массой до 10 килограммов беспилотник "Курьер", который может выгружать посылки без контакта с человеком", — рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, грузовой электрический беспилотный летательный аппарат "Курьер", созданный компанией "Клеверкоптер", обладает взлетной массой до 30 килограммов и способен перевозить до 10 килограммов грузов на расстояние до 15 километров. Квадрокоптер может летать со скоростью 50 километров в час в двух режимах: управление оператором или автоматический полет по заданию. Беспилотник способен осуществлять полет при температурах от —25 до +40 градусов, что позволяет использовать его в качестве доставщика даже в северных регионах страны.

"В период действия ограничений на полеты в Нижегородской области нам, по соглашению с Минпромторгом Нижегородской области и Департаментом Региональной безопасности Нижегородской области, было разрешено продолжать испытательные полеты", — сказал гендиректор "Клеверкоптер" Сергей Гусев.

"В результате в конце апреля аппарат успешно прошел заводские летные испытания и готов выполнять полеты по грузодоставке. Одна из особенностей аппарата – помещение груза в специальный контейнер-коробку, который по прилете в точку назначения дрон выгружает самостоятельно, что позволяет избежать контакта с человеком", — отметил он.

По его словам, беспилотник планируется использовать для перевозки почтовых и курьерских грузов в качестве доставщика-курьера "последней мили" для загородных доставок.