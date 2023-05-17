МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Увеличение числа рейсов российских авиакомпаний в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидается в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. Рейсы "Азимута" из России в Грузию запустят с 19 мая

"В настоящее время из шести российских городов еженедельно в Хургаду выполняется около 50 рейсов. Насколько нам известно, в ближайшие недели ожидается их увеличение и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх", — сказал Воропаев.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.