Российские авиакомпании увеличат число рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Генконсул Воропаев: скоро вырастет число рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Увеличение числа рейсов российских авиакомпаний в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидается в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"В настоящее время из шести российских городов еженедельно в Хургаду выполняется около 50 рейсов. Насколько нам известно, в ближайшие недели ожидается их увеличение и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх", — сказал Воропаев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.