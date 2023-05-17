МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Данные о 60% железнодорожный путей в России в ненормативном состоянии не соответствует действительности, есть лишь около 18% дорог с просроченным капремонтом, а это не влияет на безопасность пассажирских перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РЖД увеличили скидку по "невозвратному" тарифу в купе до 20 процентов

Глава комитета по транспорту ГД Евгений Москвичев ("Единая Россия") во вторник сообщил, что 60% железнодорожных путей общего пользования в России находятся в ненормативном состоянии.

"Информация о том, что 60% протяженности железнодорожных путей общего пользования в России находится в ненормативном состоянии, не соответствует действительности. По состоянию на 1 января 2023 года протяженность пути с просроченным капитальным ремонтом составила 22,5 тысячи километров или 17,9% от общей протяженности главных путей", — прокомментировали РИА Новости в РЖД озвученные депутатом данные.

Там рассказали, что планирование ремонта осуществляется исходя из пропущенного тоннажа. Просрочка является следствием повышения интенсивности перевозок, увеличения весовых нагрузок на путь. Путь с просроченным капитальным ремонтом ограничивает пропускную способность из-за введения в ряде случаев ограничений скорости или весовых норм.

"Но этот показатель не влияет на обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок", — отметили в РЖД.

В компании добавили, что планируют вложитьв 2022-2035 годах 6,6 триллиона рублей в обновление инфраструктуры, в том числе в ремонт железнодорожного пути.

Там напомнили, что в Транспортной стратегии РФ заложены тенденции дальнейшего роста интенсивности перевозок. Чтобы железнодорожная инфраструктура выдержала такие нагрузки, предусматривается привести ее в нормативное состояние на горизонте 2030-2035 годов. В Госдуме заявили о возможном сокращении инвестиций в России

"Программой на период 2022-2035 годов предусмотрено проведение ремонтных работ по обновлению пути на 86,7 тысячи километров (около 6 700 километров в год), реконструкция 4,1 тысячи инженерных сооружений, а также обновление основных фондов производственных хозяйств, включая закупку и модернизацию путевой техники и вагонов специального назначения. Объем капитальных вложений ОАО "РЖД" составит 6,6 триллиона рублей", — рассказали в РЖД.

РЖД к 2030 году планируют увеличить процент инфраструктуры опорной сети железных дорог, находящейся в нормативном состоянии, до 85% с нынешних 80%.

"Уже к 2030 году будет обеспечено приведение не менее 85% инфраструктуры опорной сети железных дорог в нормативное состояние, как это предусматривается положениями утвержденной Транспортной стратегии Российской Федерации до 2035 года", — сообщили в РЖД.

Там добавили, что в соответствии с программой по итогам 2022 года на сети железных дорог ОАО "РЖД" обновлено всеми видами ремонта 4,6 тысячи километров пути.

В 2023 году планируется отремонтировать не менее 4,8 тысячи километров. "Требуемые ресурсы полностью запланированы", — отметили в РЖД.