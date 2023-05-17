МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вместе с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в формате видеоконференции принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара. Иран и Россия расширили сотрудничество в сфере транзита и торговли

"Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия "Север — Юг", частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами", — сказал российский лидер, добавив, что сокращение времени в пути поспособствует экономии по затратам.

Путин добавил, что Россия выступает за скорейшее завершение подготовки соглашения с Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок с целью формирования соответствующей правовой базы.

Кроме того, президент России отметил использование коридора "Север-Юг" для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса для потребителей в Иране, странах Персидского залива и Африки. По его словам, это внесет существенных вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

В свою очередь Раиси отметил значительный экономический потенциал России и Ирана.

"Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты", — подчеркнул он.

Отмечается, что документ подпишет глава российского Минтранса Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш.

Ранее вице-премьер России Александр Новак прибыл в Иран на заседание рабочей группы международного транспортного коридора "Север – Юг", мультимодального маршрута от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Участники обсудили реализацию проекта строительства участка железной дороги Решт – Астара – последнего железнодорожного участка МТК "Север-Юг".