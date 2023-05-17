МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Грузопоток по Северному морскому пути в 2022 году составил 34 миллиона тонн, это в пять раз больше рекорда советского времени, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. "Росатом" рассчитывает на данные со спутников КНР для судоходства на СМП

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

"Грузопоток по Северному морскому пути вырос с 4 миллионов тонн в 2014 году до 34 миллионов тонн в 2022 году, в пять раз превысив рекорд советского времени", — доложил Чекунков на совещании.

При этом, недружественные страны пытаются снизить ранее заявленный объем транзита по Севморпути, но есть интерес со стороны Китая, Индии, государств Юго-Восточной Азии, отметил министр.

"По транзиту в 2023-2024 годах ожидаем некоторые корректировки целей. В то время как ряд недружественных государств пытаются пересмотреть ранее заявленные планы по транзиту по СМП, мы наблюдаем растущий интерес к использованию пути со стороны Китая, Индии, государств Юго-Восточной Азии", — сказал он.