С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — ПРАЙМ. Запуск прямого авиасообщения России с Грузией расширит ассортимент экспортируемых лекарств, а также упростит и ускорит экспорт отечественных препаратов, заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

"У нас есть наши препараты, которые в Грузии реализовываются. Я думаю, что то, что сейчас происходит с авиасообщением, улучшит ситуацию в целом. Рынок станет больше и ассортимент шире. Будет проще и быстрее ввозить туда лекарства", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Российского фармацевтического форума имени Семашко.

Он отметил, что российские лекарственные препараты зарегистрированы в Грузии и ими пользуются.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

Билеты с перелетом из России в Грузию и обратно на рейсах Georgian Airways и авиакомпании "Азимут" уже появились на сайте сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс".