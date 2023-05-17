МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России выросла с 11 по 15 мая в среднем на 3,4%, с начала года рост составил 11,9%, сообщает Росстат. Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на санаторный отдых в России

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 11 по 15 мая — ред.) выросла на 3,4%", — сообщает ведомство.

За отчетный период средняя стоимость проживания в гостиницах с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 0,8%, в гостиницах с одной-тремя звездами и хостелах — на 0,5%. При этом стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты снизилась на 0,1%.

С начала года стоимость проживания в хостелах выросла на 0,75%, в гостиницах с одной звездой — на 2,3%, в отеле с двумя звездами — на 3,6%, с тремя звездами — на 6,7%. Стоимость размещения в домах отдыха и пансионатах с начала года выросла на 3,8%, а в санаториях — на 6,14%. Больше всего с начала года подорожали гостиницы с четырьмя-пятью звездами — на 8,9%.