МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев обратился в правительство с предложением запретить движение автомобильного грузового транспорта из Польши по территории России, сообщают "Известия". СМИ: Польша изъяла средства со счетов посольства и торгпредства России

По мнению депутата, как пишет издание, эту меру необходимо принять в ответ на захват школы при посольстве России в Варшаве, совершенный польскими властями 29 апреля нынешнего года.

Издание сообщает, что Москвичев, с его слов, уже заручился поддержкой представителей МИД, Минтранса и аппарата правительства.

Отмечается, что, как считают отраслевые эксперты, указанная мера не скажется на стоимости грузоперевозок и доставки для граждан России.

Предложение Москвичева предусматривает, что полякам разрешат въезжать в Россию лишь до ближайшего к границе терминала для перецепки груза на российские фуры.



А помимо запрета также предлагается ввести повышенную стоимость дизельного топлива при заправке польских фур на российских АЗС в России. Депутат напомнил, что еще прошлогодней весной аналогичная мера была введена в Белоруссии в отношении всех европейских перевозчиков. Заправлять польские фуры следует по ценам в полтора-два раза выше обычных российских, считает депутат.