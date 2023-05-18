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Вагоны с зерном сошли с путей под Симферополем, заявил глава Крыма
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Вагоны с зерном сошли с путей в районе Симферополя, пострадавших нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что пять вагонов... ПРАЙМ, 18.05.2023
транспорт, бизнес, новости, чп, крым, железная дорога
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Вагоны с зерном сошли с путей в районе Симферополя, пострадавших нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что пять вагонов с агропродукцией сошли с рельсов между станциями Чистенькое и Почтовое.
"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет", — написал Аксенов в telegram.
Он добавил, что на месте происшествия работают зампред совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства.
Кроме того, аксенов подчеркнул, что движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено, пассажирам организуют перевозки на автобусах.
Позднее ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) сообщило, что сход вагонов произошел из-за вмешательства в работу транспорта посторонних лиц.