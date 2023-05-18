СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Вагоны с зерном сошли с путей в районе Симферополя, пострадавших нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда

Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что пять вагонов с агропродукцией сошли с рельсов между станциями Чистенькое и Почтовое.

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет", — написал Аксенов в telegram.

Он добавил, что на месте происшествия работают зампред совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства.

Кроме того, аксенов подчеркнул, что движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено, пассажирам организуют перевозки на автобусах.

Позднее ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) сообщило, что сход вагонов произошел из-за вмешательства в работу транспорта посторонних лиц.