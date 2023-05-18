МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Оплата по биометрии заработала на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса" в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. ЦБ заявил о добровольном характере сбора биометрии в России

"Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней еще один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". В системе уже зарегистрировано свыше 320 тысяч пользователей, они совершили более 60 миллионов проходов. Ожидаем, что до конца года ей будут пользоваться уже около 500 тысяч человек", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что к системе подключили по два турникета в терминалах компании в аэропортах Домодедово и Внуково. Ранее этот способ оплаты появился в аэропорту Шереметьево.

"Проходить по биометрии в терминалах "Аэроэкспресса" могут все, кто уже использует ее в метро и на МЦК — снова регистрироваться не нужно. Сервис доступен только для поездок в вагоне стандартного класса. Оплата по биометрии на Домодедовском и Внуковском направлениях есть только от/до Павелецкого и Киевского вокзалов", — дополняется в сообщении.