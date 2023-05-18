КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости пересмотра требований к документации для перевозки грузов по международному транспортному коридору "Север-Юг", чтобы обеспечить бесшовную логистику. Россия и Иран построят конкурента Суэцкому каналу

"Наша важнейшая задача — обеспечение беспрепятственного перемещения грузов. Соответственно, со странами-партнёрами нам необходимо пересмотреть формальности и требования к документации для перевозки импортных, экспортных и транзитных грузов. На основании результатов такого пересмотра, по возможности, их минимизировать. Важно обеспечить бесшовную логистику, в том числе в части обмена разрешений на грузоперевозки. Мы готовы ими обмениваться", — сказал Хуснуллин на круглом столе "Развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" в рамках Международного экономического форума "Россия — Исламский мир. KazanForum".

Как отметил вице-премьер, необходимо сформировать со странами-партнерами совместные планы по развитию инфраструктуры на протяжении всего коридора "Север-Юг", чтобы избежать возникновения "узких" мест.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Решт-Астара — последний участок западного маршрута, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора.