Крымские власти выработают дополнительные меры безопасности в регионе
Крымские власти примут дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Крымские власти намерены принять дополнительные меры для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок, сообщил заявил РИА Новости глава Минтранса региона Николай Лукашенко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сооббщал, что вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое, пострадавших не было. Отмечается, что движение восстановят к вечеру.
"По итогам рассмотрения всех этих моментов будем дополнительные меры вырабатывать", — сказал Лукашенко.