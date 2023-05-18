СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Крымские власти намерены принять дополнительные меры для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок, сообщил заявил РИА Новости глава Минтранса региона Николай Лукашенко. По второму железнодорожному пути Крымского моста открыли движение

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сооббщал, что вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое, пострадавших не было. Отмечается, что движение восстановят к вечеру.

"По итогам рассмотрения всех этих моментов будем дополнительные меры вырабатывать", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что причины инцидента пока непонятны.