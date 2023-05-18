КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Россия обсуждает со странами-участницами международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" синхронизацию требований к качеству перевозимых по нему продуктов и единый транспортный документ, сообщил помощник президента России Игорь Левитин. Россия и Иран построят конкурента Суэцкому каналу

МТК "Север-Юг " — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В среду РФ и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" — Решт-Астара в Иране.

"Этот коридор не будет работать, если мы не создадим условия для операторов, экспедиторов и всех тех, кто будет этим маршрутом пользоваться… Клиент должен знать, что он груз отправил и его нигде не держат, не смотрят, то есть нам надо синхронизировать и сделать универсальными требования", — сообщил Левитин, выступая на международном экономическом форуме "Россия — исламский мир: KazanForum".

"Первое — к качеству продуктов, потому что там проблема, что у каждой страны которая идет по этому коридору, есть свои требования. Второе — нам надо сделать единый транспортный документ, который бы был на всех видах транспорта, принимался как основной. То, что мы не могли сделать в 2005 году. Сегодня для этого есть все возможности. Если у нас будет единый транспортный документ, электронная пломба и требования фитосанитарные и другие к продукции, тогда это все работает", — продолжил помощник президента России.

Он отметил, что в настоящее время, например, с Ираном, обсуждается вопрос о размещении контрольных служб России на территории этой страны. "И ветеринарный надзор, и все остальные службы, которые должны рассматривать те продукты, которые идут в РФ не тогда, когда он (груз – ред.) пришел к нам и там начинаются проблемы… Может, потом мы вынесем эти контрольные органы и в Персидский залив следующим этапом", — пояснил Левитин, отметив, что работа ведется очень серьезно со всеми странами, которые будут участвовать в коридоре "Сервер-Юг".

Он также обратился к участникам дискуссии с предложением выработать "требования к властям всех стран", которые есть на маршруте МТК "Север-Юг".

"Мы тогда могли бы в межправительственные соглашения вбивать те вопросы, которые вы бы перед нами ставили. Я бы просил, чтоб именно ваша сессия была связана с этими вопросами. Мы работаем с одним оператором, с другим оператором, но нет консолидированного мнения. Нам надо понимать, что волнует отправителей в Индии, в Омане, в Марокко, в Египте, с какими проблемами они сталкиваются на этом коридоре, тогда нам было бы легче в межправительственных соглашениях эти все вопросы записывать", — объяснил помощник президента.