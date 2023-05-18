РЖД увеличили глубину продажи билетов с 45 суток еще на поезда на юг и в Санкт-Петербург
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. РЖД увеличили глубину продажи билетов, ограниченную ранее 45 сутками, еще на ряд поездов, в том числе на юг, в Санкт-Петербург и Иваново, следует из сообщения компании.
РЖД сокращали глубину продаж билетов на ряд поездов до 45 суток в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Затем компания сообщала, что вернула глубину продажи до 90 суток на ряд южных поездов и более чем за 45 суток еще на некоторые.
"Увеличиваем по ряду направлений глубину продажи билетов на поезда отправлением вплоть до середины августа. Речь идет о поездах, продажа билетов на которые ранее была ограничена 45 сутками из-за масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", — говорится в сообщении РЖД в четверг.
В списке поездов некоторые южные: Москва — Анапа, Ейск, Новороссийск, Керчь, Адлер, Владикавказ и Казань, Казань — Анапа, Нижний Новгород — Имеретинский Курорт, из Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска транзитом через Москву в Анапу, Адлер, Новороссийск, Махачкалу и Владикавказ, Астрахань, Волгоград и Кисловодск.
А также другие популярные у пассажиров направления: Москва — Санкт-Петербург, Мурманск, Рыбинск, Санкт-Петербург — Смоленск, Белгород, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Самара, Ижевск, Челябинск, Оренбург.
РЖД уточняют, что продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время.
https://1prime.ru/transport/20230518/840631165.html