МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. РЖД увеличили глубину продажи билетов, ограниченную ранее 45 сутками, еще на ряд поездов, в том числе на юг, в Санкт-Петербург и Иваново, следует из сообщения компании. РЖД опровергли сообщения о ненормативном состоянии путей

РЖД сокращали глубину продаж билетов на ряд поездов до 45 суток в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Затем компания сообщала, что вернула глубину продажи до 90 суток на ряд южных поездов и более чем за 45 суток еще на некоторые.

"Увеличиваем по ряду направлений глубину продажи билетов на поезда отправлением вплоть до середины августа. Речь идет о поездах, продажа билетов на которые ранее была ограничена 45 сутками из-за масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", — говорится в сообщении РЖД в четверг.

В списке поездов некоторые южные: Москва — Анапа, Ейск, Новороссийск, Керчь, Адлер, Владикавказ и Казань, Казань — Анапа, Нижний Новгород — Имеретинский Курорт, из Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска транзитом через Москву в Анапу, Адлер, Новороссийск, Махачкалу и Владикавказ, Астрахань, Волгоград и Кисловодск.

А также другие популярные у пассажиров направления: Москва — Санкт-Петербург, Мурманск, Рыбинск, Санкт-Петербург — Смоленск, Белгород, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Самара, Ижевск, Челябинск, Оренбург.

РЖД уточняют, что продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время.