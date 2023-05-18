ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства. Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишет СМИ

"Бюро промышленности и безопасности запросило выдачу Приказа о временном ограничении на срок в 180 дней экспортных привилегии для следующих лиц: Олега Сергеевича Пацули, Василия Сергеевича Беседина, MIC P&I, Intermodal Maldives и авиакомпании Smartavia", — следует из заявления.

Ранее Пацуля и Беседин были задержаны по подозрению в причастности к поставкам российским авиакомпаниям запчастей в обход действующих против России санкций.

Постановление было подписано помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. Оно вступило в силу немедленно.