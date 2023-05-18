МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Тегеран и Москва подписали соглашение по открытию совместной компании, в рамках которой запланировано строительство и закупка 20 торговых судов, предполагается, что они будут выполнять транзит товаров между двумя странами по транспортному коридору "Север-ЮГ", передает агентство ISNA. Американский сенатор предложил сорвать сближение России и Ирана санкциями

"Президенты Ирана и России в среду в ходе телефонного разговора о расширении торговых отношений и экономического сотрудничества между двумя странами подчеркнули, что в этой связи было подписано соглашение между Ираном и Россией под эгидой представителя президента России на строительство и покупку 20 судов международный транспортной компании General Cargo", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозка грузов будет осуществляться по транзитным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад" от пункта отправления и до пунктов назначения в портах России.

МТК "Север-Юг " — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров, проходящий по территории ряда стран, в том числе Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркмении. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Для функционирования транспортного коридора ряд объектов еще необходимо достроить.