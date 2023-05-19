МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Беспилотники помогут заменить человека в рутинной и опасной работе, кроме того, это будет экономически выгодно, такое мнение РИА Новости выразил в кулуарах выставки вертолетной индустрии HeliRussia участник рынка "Аэронет" НТИ, основатель и гендиректор компании "Флай Дрон" Никита Данилов. Университет 2035 к июлю выпустит более тысячи операторов беспилотников

"В последнее время растет интерес к применению беспилотников в сельском хозяйстве для решения таких задач, как мониторинг посевов, всхожесть семян. Дроны используются для внесения удобрений, аэрофотосъемочных работ и определения границ сельскохозяйственных угодий, а также в хозяйственной сфере, например, для наблюдения за дорожным движением, осмотра фасадов зданий, контроля строительных работ и ремонта автодорог", — сказал Данилов.

"Это крайне перспективные сферы использования беспилотников, потому что аппараты смогут выполнять рутинную, объемную, затратную, а зачастую и опасную для человека работу, практически в любое время и при этом экономически выгодно", — продолжил он.

Эксперт отметил, что тестирование беспилотных авиасистем в сельском хозяйстве станет значительной частью планируемого в Башкортостане экспериментально-правового режима (ЭПР). Его запуск планируется в текущем году. Правительство уже подписало соответствующее постановление. Для комплексного обеспечения эффективного и безопасного применения БАС в регионе будет запущена разработанная компанией "Флай Дрон" интеллектуальная платформа для хранения и обработки данных обо всех субъектах режима и выполняемых ими операциях.

Также, рассказал эксперт, ценный опыт работы беспилотников в городской среде будет получен в рамках ЭПР в Санкт-Петербурге, где "Флай Дрон" совместно с концерном "Алмаз-Антей" и городской администрацией находится в процессе реализации проекта зоны аэромобильности. Для решения задач, возникающих при организации деятельности районов ЭПР, в состав платформы компании "Флай Дрон" входят модули, осуществляющие регистрацию, хранение и обработку данных.

"Платформа объединяет участников ЭПР и помогает на всех этапах тестирования сервисов БВС: от планирования маршрута миссии, согласования полета, подписания контракта на выполнение работ с исполнителем до приемки результатов работ заказчиком. Кроме того, платформа позволит осуществлять автоматизированный контроль выполнения каждой миссии. Использование платформы сначала в рамках ЭПР, а затем и вне экспериментальных районов позволит интегрировать БВС в ежедневные рутинные городские, сельскохозяйственные и промышленные процессы", — подчеркнул Данилов.