АСТАНА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал китайских инвесторов участвовать в проектах по расширению возможностей портов Каспийского моря и производству транспортных судов. Китай предложил расширить объем торговли нефтью и газом с Центральной Азией

В ходе выступления в пятницу в Сиане на саммите "Центральная Азия – Китай", Токаев отметил, что одним из ключевых участков маршрута "Китай – Центральная Азия – Европа" является Транскаспийский международный транспортный маршрут. На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение. Казахстан намерен планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры.

"Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов", — приводит пресс-служба слова Токаева.

Президент подчеркнул, что большие перспективы для стран также открывает использование потенциала железной дороги "Казахстан – Туркменистан – Иран". Эта магистраль выступает важным звеном в развитии одного из кратчайших путей из Восточной Азии в страны Персидского залива.

ТМТМ, также известный как "Средний коридор", пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ХАБ

Токаев также предложил учредить совместный продовольственный хаб на базе международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос". Туркмения готова к новым проектам поставок газа в китайском направлении

МЦПС "Хоргос" — это комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, а также развития туризма, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств.

"Исходя из общих интересов, предлагаю учредить совместный продовольственный хаб на базе международного центра торговли "Хоргос", — приводит пресс-служба слова Токаева.

По его мнению, отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и зеленых технологий в сферу агропромышленного комплекса. В этой работе опыт и возможности китайских партнеров будут весьма востребованы.

"Волатильность на глобальном продовольственном рынке наглядно показала важность сотрудничества в этой отрасли. Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны. Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки, ежегодно экспортируя свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки", — пояснил президент.

В частности, отметил он, казахстанские аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции. "В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере, мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга", — подчеркнул казахстанский лидер.

Саммит " Центральная Азия — Китай" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина.