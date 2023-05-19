ТБИЛИСИ, 19 мая — ПРАЙМ. Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что выдало разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси российской авиакомпании Red Wings. Аналитик рассказал о последствиях запуска прямого авиасообщения с Грузией

"Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси. С июня месяца текущего года авиакомпания Red Wings будет летать по направлению Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза", — говорится в заявлении, которое агентство публикует на своей странице в соцсети.

По данным агентства, чартерные рейсы из Сочи и Москвы будут осуществляться с 2 июня три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.