МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Грузинские власти разрешили Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси

"Авиакомпания планирует начать полеты в первой декаде июня", — сказали в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что Red Wings получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва с июня текущего года.