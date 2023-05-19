ТБИЛИСИ, 19 мая — ПРАЙМ. Члены грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") совместно со своими сторонниками устроили в пятницу акцию протеста в международном аэропорту Тбилиси, где совершил посадку первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. В Red Wings назвали сроки начала полетов в Грузию

Изначально они собрались в центре Тбилиси и автоколоннами двинулись в сторону аэропорта. У окон машин были прикреплены флаги ЕC и Украины.

В здании аэропорта мобилизовано большое количество сотрудников патрульной полиции с целью обеспечения порядка.

Участники акции протеста пытались прорвать полицейский кордон и войти в здание, но полиция сумела их остановить, они продолжают выступать на прилегающей территории с плакатами в руках, также сообщил корреспондент РИА Новости.

Пассажиров прибывшего в воздушную гавань самолета российской авиакомпании "Азимут" внутри здания встречают лишь журналисты, вход для остальных граждан запрещен полицией из-за проходящей у здания акции протеста. Пассажиры неохотно общаются с журналистами. Представители оппозиционных телекомпаний задают им провокационные вопросы, например, считают ли они Россию оккупантом. Патрульная полиция пытается обеспечить порядок.

Президент России Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.