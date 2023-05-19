МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Росавиация выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways, сообщает ведомство. В Red Wings назвали сроки начала полетов в Грузию

"Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси – Москва — Тбилиси авиакомпании Georgian Airways. Грузинская авиакомпания может осуществлять полеты с частотой семь раз в неделю", — говорится в сообщении.

Ранее российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. В пятницу "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами.