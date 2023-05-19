МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ С 1 ИЮЛЯ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С КУБОЙ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЧЕРНЫШЕНКО
Новость дополняется
https://1prime.ru/transport/20230519/840641419.html
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ С 1 ИЮЛЯ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С КУБОЙ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЧЕРНЫШЕНКО
Новость дополняется
https://1prime.ru/transport/20230519/840641419.html
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