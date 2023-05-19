МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Запуск регулярных рейсов между Россией и Кубой позволит увеличить количество предложений и сеть маршрутов, а также стабилизировать стоимость авиабилетов, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В туротрасли оценили ситуацию с турами в Грузию после возобновления рейсов

Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал ранее в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что соответствующая директива дана компании "Аэрофлот".

"Новые прямые перелеты между Россией и Кубой, которые будут возобновлены с июля, позволят увеличить количество предложений и сеть маршрутов, а также стабилизировать стоимость авиабилетов. Так как именно авиационная перевозка международных путешествий является основной составляющей путевки, ее доля доходит до 50-70%", — сказал Горин.

Он отметил, что развитие международных перелетов между Россией и Кубой поможет как туристам, так и деловым путешественникам. "Наличие регулярных рейсов важно и для граждан Кубы, которые ранее активно пользовались перевозкой в Россию, это необходимо для студентов, которые проходят обучение в России и для деловых контактов", — добавил он.

Горин уточнил, что сейчас между странами выполняются только туристические чартерные рейсы из Москвой и Варадеро и Кайя-Коко. Они летают шесть раз в неделю. Туристические поездки с прямым перелетом доступны через четырех федеральных туроператоров. Перелет длится 14 часов из-за облета территории. Туры в среднем стартуют от 206 тысяч рублей в отель четыре звезды на неделю на двоих.

Как отметили в туроператоре "Интурист", благодаря прямым рейсам появится возможность разработать комбинированные путевки — с экскурсиями и отдыхом на море.

"Как только обновленная полетная программа будет доступна в системах бронирования туристические компании будут использовать и новые рейсы для поездок", — заключил Горин.