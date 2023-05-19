ГАВАНА, 19 мая — ПРАЙМ. Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять 2 рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полётов будет расширяться, сообщил РИА Новости гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. В РСТ оценили последствия запуска регулярных рейсов между Россией и Кубой

Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу.

Первыми прямыми рейсами авиакомпании "Россия" на Кубу станут рейсы в Варадеро, рассказал РИА Новости генеральный директор и председатель правления "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Прямые рейсы, 13 часов. Начинаем летать из Москвы в Варадеро", — сказал он.

"Мы начинаем летать с двух рейсов в неделю, с последующим увеличением, опять-таки в зависимости от спроса", — добавил Александровский.

На вопрос о рейсах в Гавану он ответил, что требуется посмотреть, "как спрос будет себя проявлять".

"Воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений в истории "Аэрофлота". Первый регулярный рейс на остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран", — говорится в релизе "Аэрофлота".