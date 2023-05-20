ТБИЛИСИ, 20 мая — ПРАЙМ. Первый после четырехлетнего перерыва самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву, передает корреспондент РИА Новости. В туротрасли оценили ситуацию с турами в Грузию после возобновления рейсов

Разрешение на перелет было выдано 16 мая.

Самолета загружен примерно на 80%. Как рассказал РИА Новости один из пассажиров, трудностей при покупке билета не возникло. "Единственное, у авиакомпании Georgian Airways нет мобильного приложения, поэтому все пришлось покупать через сайт", — сказал он. Также при оформлении нет возможности выбрать посадочное место.

Во время регистрации на рейс некоторых пассажиров, которые заявляли, что рады возобновлению авиасообщения между странами, сразу обступали грузинские СМИ. Днем ранее зарубежная пресса идентично вела себя с пассажирами рейса из Москвы в Тбилиси.

В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Полет прошел штатно, на борту находились 86 человек.

Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.